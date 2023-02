Come racconta Gazzetta, l’attenzione diper la fase difensiva risplende nel numero dei gol presi, appena 17, cinque dei quali in un colpo solo, al Maradona. Soltanto il Napoli ha fatto meglio, con 15 reti incassate, e bisogna complimentarsi una volta di più con Luciano Spalletti, capace di coniugare impermeabilità e spettacolo. Nessuno ha subito meno della capolista, nessuno ha segnato di più, 58 gol per una differenza di + 43. Nei momenti difficili un allenatore va però sul sicuro, si aggrappa alle proprie certezze, non insegue l’utopia.