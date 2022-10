Come racconta Gazzetta, la Juventus è moltodipendente e questo a volte contribuisce a far crescere nell’attaccante serbo quella spasmodica frenesia di segnare. Sabato il sorriso è tornato a fargli compagnia e Dusan vuole sfruttare questo mese per arrivare al top: gli servirà per la Juventus e per il Mondiale. Vlahovic in questo momento è il capocannoniere della A insieme a Immobile e Arnautovic. In campionato ha una media di un gol ogni 131 minuti e quando lui non segna la Juventus non vince.