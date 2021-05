Un dato pesante, un dato che certifica il momento e la stagione bianconera. Difficile, molto difficile, soprattutto in fase difensiva, perché una Juve che stenta si porta dietro problemi di gestione dei momenti e attenzione come non succedeva dal... 2010.



Come scrive Opta: "10 - La #Juventus ha subito gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A: non accadeva in campionato da aprile 2010, quando arrivó a 19 di fila. Distrazioni".