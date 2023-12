Un dato emerge in maniera evidente dopo le prime 14 giornate di campionato. Se è vero che la Juve non segna molto, dall'altra parte ha il merito di trovare il gol con tantissimi giocatori diversi. In particolare, delle ultime 11 reti realizzate, 10 di queste sono arrivate con uomini diversi. Non c'è quindi un'unica "bocca di fuoco" ma una cooperativa del gol. Lo riporta Tuttosport.