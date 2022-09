0 - La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nel secondo tempo: per i bianconeri è la quinta volta dal 2004/05 in Serie A, da quando è disponibile il dato – in tre occasioni è successo contro la Fiorentina. Blocco.#FiorentinaJuve pic.twitter.com/UbczJ4Sh1h — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 3, 2022

