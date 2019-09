La Juve domani sera sarà impegnata con il Bayer Leverkusen nella seconda giornata dell'edizione 2019/2020 della Champions League. C'è un dato che può far sorridere i bianconeri. Il Bayer, infatti, non ha una tradizione favorevole con le squadre italiane: solo una vittoria in 10 partite giocate in Champions per i tedeschi, quando opposti a formazioni nostrane, con 4 pareggi e 4 sconfitte a completare il quadro.