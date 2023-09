La Juventus ha iniziato il campionato con 10 punti nelle prime quattro partite. Non è la miglior partenza con Massimiliano Allegri in panchina anche se un cammino uguale era stato fatto da Antonio Conte nella stagione 2013/2014, quella che portò poi i bianconeri al record di punti in campionato, ovvero 102. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.