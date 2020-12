Volti nuovi ma non solo, perché per l'attaccante della Primavera Cosimo Da Graca c'è un nuovo contratto sotto l'albero: il classe 2002 infatti è vicino al rinnovo con la Juve per altri tre anni, fino al 2025. Da Graca è anche un osservato speciale di Pirlo, che lo studia da vicino in allenamento e l'ha aggregato alla prima squadra in Champions League. Il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Palermo sta continuando il suo percorso di crescita, e presto firmerà il rinnovo con la Juve.