La Juventus ha pronta una strategia precisa per l'attacco in vista della prossima estate. L'obiettivo è quello di regalare ad Allegri una punta di esperienza da affiancare a Vlahovic. Insomma, un nuovo centravanti che sia di aiuto, magari a basso prezzo, per farlo rifiatare quando necessario. Lo riporta calciomercato.com.