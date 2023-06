Parlare di rivoluzione forse è esagerato, ma lache inizierà la prossima stagione sarà ben diversa dall'ultima che abbiamo visto. Un po' per scelta, un po' per necessità; nessun reparto è escluso da movimenti di mercato. Neanche la difesa, dove tutto però dipenderà dal l'eventuale cessione di Bremer. ESTERNI - Il primo vero colpo la Juve l'ha messo a segno con. Già in settimana il classe 2000 del Lille potrebbe effettuare le visite mediche. Un rinforzo sulla destra per sostituire Cuadrado a cui però potrà aggiungersi un altro acquisto sempre su quella corsia come riferisce la Gazzetta dello Sport. Sulla sinistra invece, l'obiettivo numero uno alla Continassa (e il più concreto) èi, per cui c'è una trattativa in corso con l'Empoli.In mezzo al campo tutto o quasi è legato a Rabiot. La Juve adesso ha fiducia che possa accettare la proposta di un anno alle stesse cifre. Se così non fosse, secondo il quotidiano, i bianconeri andrebbero all'assalto perche ritiene conclusa la sua avventura con la Lazio.Il reparto che potrebbe però subire più cambiamenti è l'attacco. Ovviamente, in questo senso è cruciale capire quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. L'idea nuova arriva dal Psg, ovvero, classe 2002 acquistato dal club francese un anno fa.si legge, è il nome più gradito alla Continassa, senza dimenticare Gnonto.