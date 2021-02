Nelle scorse settimane in Inghilterra hanno accostato il nome del sudcoreano Son alla Juventus. L'attaccante del Tottenham segna gol a raffica con gli Spurs, ma al momento non risulta essere un obiettivo concreto dei bianconeri per la prossima stagione. Il valore economico di Son infatti supera i 100 milioni di euro, una cifra inarrivabile per la Juve, soprattutto in un periodo complicato come quello che sta vivendo l'intero Paese a causa del Covid.