Timothy Weah: la campagna acquisti della Juve, alla resa dei conti, rischia di avere un nome e un cognome. A cui poter aggiungere quegli elementi di rientro dal prestito, sicuramente Andrea Cambiaso, quasi sicuramente Hans Nicolussi Caviglia. E poi basta. E poi settimana dopo settimana sono sfumati obiettivi grandi o grandissimi, pure quelli marginali in realtà: da Davide Frattesi a Romelu Lukaku, da Sergej Milinkovic-Savic a Mimmo Berardi, da Timothy Castagne a Emil Holm e via così. Il motivo è semplice, servivano cessioni pesanti oltre a quelle già effettuate. La sequenza infinita di prestiti non è stata sufficiente a creare lo spazio necessario ma solo a limitare i danni, anzi senza le coppe europee c'è chi in Continassa ritiene l'attuale rosa addirittura fin troppo numerosa. Infatti resiste un partito di scontenti piuttosto affollato, ben oltre il caso tormentato legato a Leonardo Bonucci: ultimi giorni di mercato buoni per gestire anche queste situazioni, tra elementi fuori rosa o semplicemente fuori rotazione che possono partire senza nemmeno essere rimpiazzati. Solo in attacco, se si sbloccasse una cessione, si andrebbe incontro a un ultimo tentativo di Morata-ter.Scopri tutto in gallery