Non solo De Rossi sulle orme del modello Pirlo-Juventus, ma la nuova Roma di Dan Friedkin sta vagliando diversi tecnici che possono prendere il posto di Paulo Fonseca, a cui viene pesantemente imputata la sconfitta (e la conseguente eliminazione) contro il Siviglia in Europa League. Come riporta Calciomercato.com, il club giallorosso vorrebbe ricomporre la coppia Sarri-Paratici nella Capitale. Il primo è stato appena esonerato dalla Juve e la sua voglia di rivalsa potrebbe spingerlo alla Roma, dove non gli verrebbe chiesto tutto e subito. Il secondo, invece, al momento è un obiettivo molto difficile, non ha nessuna intenzione di lasciare il club bianconero.