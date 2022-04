Il futuro di Giorgio Chiellini con la Juventus sembra essere in dubbio. Oggi è stato intervistato da Tuttosport il presidente del Marsiglia Pablo Longoria che ha parlato così del capitano della Juventus: CHIELLINI - "Giorgio per me è un amico. Nel calcio i leader sono sempre meno: a chi non farebbe comodo Chiellini? Ma della Juve comprerei soprattutto i valori del club, che non hanno prezzo".