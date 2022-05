Il futuro alla Juventus di Federico Bernardeschi è appeso ad un filo. Il suo contratto è in scadenza al termine della stagione e ancora non si è presa una decisione ufficiale. Stando a quanto riferisce Sporx però l'esterno di Carrara è finito nel mirino del Galatasaray che vorrebbe portare in Turchia alcuni big italiani per rialzare il livello del club.