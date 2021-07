Markoè tornato alla Juventus, ma non per restare. Il croato è rientrato dal prestito al Genoa e si allena giorno dopo giorno alla Continassa agli ordini di Max Allegri, pronto per la nuova stagione. L'attaccante classe 1995, però, è pronto a lasciare di nuovo il club bianconero e piace a diversi club. Tra questi, scrive La Stampa, c'è il Torino, che potrebbe prenderlo per circa 5 milioni di euro.