In un momento di emergenza in cui gli infortuni costringono Pirlo a scelte obbligate, Adrien Rabiot sta cercando di catturare le luci dei riflettori. La Juventus, comunque, resta vigile sul suo futuro, pronta a captare eventuali offerte. Stando a quanto riporta France Football, il centrocampista francese continua a rimanere nel mirino dell’Everton di Carlo Ancelotti. Dal canto suo, il club bianconero avrebbe chiesto una cifra elevata, di circa 30 milioni di euro, che i Toffees non sarebbe disposti a raggiungere.