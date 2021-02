Isco è sempre stato un nome gradito alla Continassa, soprattutto a Pirlo che ne è un grande estimatore. Puntualmente, ad ogni sessione di mercato il fantasista del Real Madrid è stato spesso associato alla Juventus, che non ha mai approfondito i discorsi fino a farne un affare reale. Ma lo spagnolo è sempre un oggetto di desiderio gradito anche ad altre squadre, come al Siviglia, che stando a quanto riporta Marca, lo ha posta come prima scelta per il mercato estivo.