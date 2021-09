Secondo quanto dichiarato dal giornalista Fabio Santini durante la trasmissione Il Processo, in onda sull'emittente 7 Gold, ilha messo nel mirino, centrocampista classe 2001 di proprietà della, attualmente in prestito al, squadra dove si è già reso protagonista di un ottimo inizio di campionato risultando il giocatore con più chilometri percorsi a gara, 11.771 in media a incontro. Sul promettente calciatore della Nazionale Under 21 si registra anche un timido interesse della. Rovella è stato preso dalla Juve a gennaio di quest'anno nell'operazione con Portanova e Petrelli.