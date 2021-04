Erling Braut Haaland è corteggiato dall’Europa intera, non a caso il suo agente Mino Raiola e il padre hanno intrapreso una serie di viaggi tra Spagna e Inghilterra per conoscere le intenzioni delle pretendenti, tra cui Real Madrid e Barcellona. Stando a quanto riporta la Bild, però, ci sarebbe un club che starebbe insistendo per il gigante del Borussia Dortmund: il Chelsea avrebbe messo Haaland in cima alla lista delle priorità, scavalcando nelle gerarchie Jude Bellingham, altro talento dei gialloneri, con Tuchel che sarebbe disposto a fare carte false per avere il classe 2000 a sua disposizione.