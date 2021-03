Adrien Rabiot ha dato il gol dell'ultima speranza in Champions League, quello del 3-2 contro il Porto, che però non ha dato la spinta sufficiente per trovare il poker salvifico nel finale. Una rete importante per il francese della Juventus, che continua ad avere mercato in Inghilterra. Come scrive Tuttosport, l'Everton di Carlo Ancelotti sta pensando all'ex Paris Saint-Germain.