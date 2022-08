La Cremonese è in forte pressing per avere in prestito il promettente Fabio, che oggi taglia il traguardo dei 19 anni. E' quanto scrive la Gazzetta, che spiega anche la reazione bianconera: la Juve prende tempo, sia Fagioli che Rovella appaiono più in sella, ma non è da escludere che parta almeno uno dei due nel finale se davvero Arthur trovasse spazio altrove.