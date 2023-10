Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, in assenza di Paul Pogba e Nicolò Fagioli Hansè pronto a dare una mano allaper poi salutare durante il mercato di gennaio. Il club in pole per ingaggiarlo è l', che è interessato a lui a prescindere dall'avvio di un'eventuale trattativa con i bianconeri per Lazar, tra i principali obiettivi di Cristiano Giuntoli e colleghi per il centrocampo.