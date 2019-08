Juan Miranda, canterano del Barcellona, è entrato da tempo nel mirino della Juventus, per un investo che punta al futuro. Il secondo dopo quello fatto per Luca Pellegrini. Ma c'è un club che può anticipare i bianconeri: il Marsiglia. Come riporta Sport, infatti, Miranda è vicino al trasferimento in Francia con una possibile operazione a titolo definitivo da chiudere già la prossima settimana. Determinante la volontà del Barcellona, che preferisce dare il proprio giovane - mantenendo il diritto di riacquisto - ai francesi dell'amico Zubizarreta. Questione di minutaggio e di affari futuri.