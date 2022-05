Negli ultimi giorni quello di Arkadius Milik è tornato ad essere un nome caldo per l'attacco della Juventus. L'ex Napoli era accostato a Madama ma stando a quanto riporta RMC Sport il Nantes ora starebbe facendo sul serio Improbabile un'operazione in prestito, Milik potrebbe partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, anche se il suo ingaggio (3,5 milioni netti) frena un po' le ambizioni, nonostante la recente qualificazione in Europa League.