La finestra di mercato in Brasile si chiuderà il prossimo 4 aprile.dopo un anno dal grave infortunio potrebbe proprio ripartire dalla sua patria. Come racconta Calciomercato.com dopo Internacional e Flamengo è ora il Cruzeiro a fare sul serio per ottenere il prestito di Kaio Jorge e concedergli lo spazio e il tempo necessario per recuperare al meglio.