Di Kenansi sono accorti un po' tutti. Giovane talento turco-tedesco, il classe 2005 della Juventus ha impressionato per capacità di adattamento, classe e colpi. Tanto che, secondo quanto riferito da Sky Sport, il Benfica sarebbe molto interessato a lui, che al momento guida la Primavera bianconera e che tra non molto può fare il salto con i grandi in U23. Diciassette anni e tanti colpi, la Juve vuole blindarlo il prima possibile.