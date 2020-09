1









Manolo Portanova è stato uno dei protagonisti dell’amichevole vinta 5-0 contro il Novara. Due gol per lui siglati nel secondo tempo, che hanno attirato l’interesse del mercato. Perché sull’agenda della Juventus non ci sono solo i vari Suarez e Dzeko, ma anche valorizzare i propri talenti magari cedendoli in prestito. Come riporta Calciomercato.com, il Pescara sarebbe molto vicino all’attaccante dell’Under 23.