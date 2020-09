Sul Corriere della Sera oggi in edicola si può leggere un'indiscrezione sul futuro di Maurizio Sarri. L'allenatore toscano, che ha guidato la Juventus nell'ultima stagione prima di essere sostituito da Andrea Pirlo, è finito nel mirino della Roma. Il club giallorosso, con cui la Juve è al momento in trattativa per Edin Dzeko, sta infatti tenendo sotto osservazione l'attuale tecnico Paulo Fonseca, e sta pensando a una possibile rivoluzione se la panchina di quest'ultimo dovesse saltare: Ralf Rangnick come dirigente e Sarri come mister.