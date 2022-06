Juan Cuadrado ha rinnovato automaticamente il suo contratto con la Juventus per un'altra stagione. La Vecchia Signora gli avrebbe chiesto di spalmare il suo ingaggio da cinque milioni, proposta non gradita dal colombiano che ora si guarda attorno. Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera su Cuadrado avrebbe messo gli occhi non l'Inter ma la Roma di Jose Mourinho.