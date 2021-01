Fabio Paratici guarda avanti, al futuro, costruire basi solide per la Juventus che verrà. Non a caso il nome caldo per la quarta punta è quello di Gianluca Scamacca, ma nelle ultime ore è emerso un altro profilo, piuttosto intrigante. Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, diciannovenne attaccante del Bayern Monaco dal fisico possente e dall’istinto del gol spiccato. Chiuso dalla strapotenza di Lewandowski, l’olandese potrebbe farsi le ossa altrove, in prestito, e come riporta Sky Sport, anche il Parma ha mostrato interesse per il classe 2001