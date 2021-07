Daniele Rugani potrebbe rimanere alla Juventus dopo il ritorno dal prestito a Cagliari, prendendo eventualmente il posto di Demiral qualora il turco partisse. Ma ha qualche estimatore in Italia che potrebbe provare ad affondare il colpo di mercato per prelevarlo dal club bianconero. In particolare, secondo Lalaziosiamonoi.it,Rugani è un prodotto del vivaio dell'Empoli che la Juve prese da giovane, ma non si è mai affermato in modo definitivo.