Sembra possa cambiare il futuro di Nicolò. Dopo il rinnovo fino alil centrocampista ora può andare in prestito. Stando a quanto riferisce calciomercato.com Samp-Juve non è stata solo sul campo ma anche sul mercato. I blucerchiati spingono per il prestito del centrocampista e ora la Vecchia Signora valuta il da farsi.