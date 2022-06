Il Verona balza in pole per Filippo Ranocchia. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui il club gialloblù ha superato Cremonese e Salernitana nella corsa al centrocampista classe 2001 di proprietà della Juve, accerchiato dalle sirene di mercato dopo l'ottima stagione disputata in prestito al Vicenza. Il giocatore, intanto, come già raccontato, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con i bianconeri fino al 2026, di conseguenza per lui si profila all'orizzonte un altro trasferimento a titolo temporaneo.