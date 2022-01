2









Sempre in discussione, sempre in divenire. La maggiore incognita della Juve è sempre il centrocampo, il reparto in cui, anche con il passare dei mesi, sembrano esserci più dubbi che certezze. Come riflette Gazzetta.it, l'unico punto fermo è Locatelli, di fatto il solo titolare fisso nella linea mediana bianconera, che ora come ora vede almeno un paio di elementi vicinissimi alla porta di uscita: si tratta di Ramsey e Arthur, il primo prossimo al ritorno in Premier League, il secondo - attualmente ai box per Covid - indirizzato verso la Liga, per un periodo di prestito.



Perennemente in bilico anche Bentancur e Rabiot, che potrebbero finire sul mercato in estate: l'uruguaiano, del resto, ha fortemente deluso le aspettative di Allegri, mentre il francese resta un eterno incompiuto, mai in grado di fare quel "salto" definitivo che tutti si aspettano da lui. In crescita, invece, Bernardeschi e McKennie, con quest'ultimo che non a caso è ricercato da diversi club: qualora arrivasse un'offerta interessante, dunque, potrebbe partire. Quanto al numero 20, per lui non è da escludere l'ipotesi rinnovo, di cui sta iniziando a ragionare con la dirigenza bianconera: Cherubini & co. potrebbero avanzare una proposta al ribasso, almeno per non chiudere nessuna porta.