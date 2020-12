Alcune dichiarazioni di Adrien Rabiot tratte da JTV: "Vero, segnamo molto con gli attaccanti e meno coi centrocampisti, ma abbiamo una rosa completa e sappiamo renderci pericolosi con ogni reparto. L'anno scorso ad esempio hanno segnato molto i difensori. Comunque noi centrocampisti, e anche i difensori, dobbiamo migliorare sotto l'aspetto realizzativo. Dobbiamo essere ad esempio più presenti nei calci piazzati offensivi. Su molti aspetti dobbiamo migliorare in allenamento. Abbiamo formazioni diverse in ogni match perché si gioca molto, normale dover effettuare un turnover. Non è facile adattarsi a tutto e trovare continuità, ma è necessario soprattutto mentalmente: trovare sempre la voglia di vincere. Spesso prendiamo gol mentre stiamo vincendo e ci facciamo raggiungere. È un discorso più mentale che fisico".