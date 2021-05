Due centrocampisti e un terzino sinistro: sono questi i primi ruoli da rinforzare in casa Juve secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport. Il primo obiettivo a metà campo è quel Manuel Locatelli che è stato già cercato un anno fa senza successo, e per il quale in estate Paratici ripartirà all'assalto col Sassuolo; inoltre, servirà una mezz'ala. A sinistra invece il nome più caldo è quello di Robin Gosens dell'Atalanta, seguito già ai tempi di Sarri.