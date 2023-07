Nel bel mezzo di questa calda estate di calciomercato, ecco un nome "nuovo" per il centrocampo della. E le virgolette non sono casuali, perché il giocatore in questione è tutt'altro che sconosciuto all'ambiente bianconero, che lo ha visto crescere e sbocciare - in termini tanto calcistici quanto umani - con la speranza di aver coltivato in casa un talento per il futuro. Stiamo parlando di Hans, che secondo Il Corriere dello Sport potrebbe restare alla Continassa anche nei prossimi mesi per completare l'organico a disposizione di Massimiliano, che in questi primi giorni di allenamento della squadra è rimasto positivamente colpito da lui e dalle sue prestazioni in campo.- Classe 2000, come noto Hans è cresciuto proprio nelle giovanili della Juve, facendo tutta la trafila a partire dal 2008; l'8 marzo 2019 l'esordio in Prima Squadra nel match di Serie A vinto 4 a 1 contro l'Udinese, prima dei trasferimenti in prestito ale al. In quest'ultima squadra, però, solo tanta sfortuna per lui, che a dicembre si rompe il crociato del ginocchio sinistro; tornato alla Juve (dove viene aggregato alla Next Gen, allora conosciuta come), il 18 agosto 2021 deve nuovamente operarsi al menisco per un problema che in seguito, per una serie di complicazioni, lo rende indisponibile fino al maggio successivo. Il rilancio avviene alprima e allapoi, entrambe realtà in cui torna finalmente a giocare con continuità togliendosi anche la soddisfazione di qualche gol. Nei giorni scorsi il rientro alla Juve, dove ora potrebbe non essere più solo di passaggio (mentre comunque continuano a risuonare le voci di mercato, con sirene soprattutto dalla stessa squadra campana). Che sia davvero arrivato il suo momento?