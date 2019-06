, come erede di Massimiliano Allegri. Le scelte di mercato di Fabio Paratici, però, puntano già oggi a soddisfare le possibili richieste dell'ex manager del Chelsea, in attesa del suo sbarco a Torino. In particolare, al contrario di quanto accaduto nella scorsa stagione, quando lo storico numero non è nemmeno stato assegnato ad alcun giocatore, il club bianconero è alla ricerca di unda schierare al centro dell'attacco.Tra Gonzalo, Marioe Moise, però, soltanto l'ultimo di questi è certo di una permanenza a Torino nella prossima stagione. Il Pipita, di ritorno dai prestiti a Milan e Chelsea dopo una stagione a dir poco deludente, difficilmente resterà a Torino, anche con l'arrivo di Sarri, come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com . Il centravanti croato, invece, potrebbe lasciare la Juventus perché poco congeniale alla soluzione offensiva ricercata da Sarri, nonostante il fresco rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2021. Kean rappresenta il futuro bianconero nel ruolo, ma fare di lui l'unica alternativa da centravanti sarebbe un azzardo.- Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport,. Il fenomeno portoghese, però, già da diverse stagioni predilige partire a sinistra e sfruttare la presenza di un centravanti boa per trovare maggiore spazio, sia al limite dell'area che nei suoi letali inserimenti. Il tecnico ex Napoli potrebbe poi pensare a una soluzione vista proprio ai tempi dei partenopei, schierando Paulo, da falso nueve al centro dell'attacco bianconero.Nel caso in cui non dovessero bastare le soluzioni "made in Juventus", Paratici è pronto a intervenire con soluzioni dal. Il nome in pole position è sempre quello di Mauro, che può lasciare l'Inter addirittura a zero, nel caso in cui Wanda Nara riesca a svincolarlo dal club nerazzurro. Alternative vere e proprie all'argentino non ci sono al momento, anche se non è da escludere un assalto a Romelunel caso in cui l'Inter dovesse farsi da parte. L'attaccante belga vuole giocare in Serie A e la Juventus potrebbe farsi avanti in questo senso.