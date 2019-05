di Federico Mariani

Non è ancora chiaro con ragionevole certezza chi sarà il successore di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. I nomi sono tanti e si susseguono con incredibile continuità. La suggestione principale resta Pep Guardiola, anche se l’attuale allenatore del Manchester City si è tirato fuori da ogni voce di mercato dichiarando amore al club inglese. Prende sempre più quota l’ipotesi Maurizio Sarri. Il tecnico italiano è reduce dall’incredibile trionfo in Europa League con il suo Chelsea ai danni dell’Arsenal di Unai Emery. L’ex allenatore del Napoli è il primo italiano a trionfare nella seconda competizione europea. Tuttavia, il suo arrivo, come quelli ipotetici di Guardiola e Mourinho, stonerebbe con un aspetto della storia bianconera.



MALEDIZIONE – Infatti, i tecnici vincenti in Europa prima di approdare alla Juve non hanno mai avuto particolare fortuna con la Vecchia Signora. Il primo caso risale al 1969. Il club torinese puntò su Luis Carniglia, tecnico vincitore di due Coppe dei Campioni con il Real e di una Coppa delle Fiere con la Roma. Eppure, nonostante le ottime premesse, il matrimonio si rivelò fallimentare e si concluse senza la conquista di alcun trofeo. La storia si è ripetuta per due volte nel Nuovo Millennio. Dapprima è toccato a Fabio Capello, trionfatore con il Milan nella Champions del ’94. Il suo passaggio in bianconero è coinciso con la vittoria di due scudetti cancellati dalle sentenze di Calciopoli. Poi è stata la volta di Claudio Ranieri, capace di guidare il Valencia alla vittoria nell’Intertoto del ’98 e in Supercoppa europea tre anni più tardi. In bianconero, però, nessun titolo e l’amarezza per un’avventura interrotta nella seconda stagione.



SOGNO – Basterebbero questi numeri a spaventare la Juventus. Insomma, sembra che per vincere il tabù Champions che dura da 23 anni ci si debba affidare ad un tecnico ancora incompiuto a livello internazionale. Un po’ come se lo scarso feeling con l’Europa dei bianconeri dovesse trovare un degno compagno. Ma è altrettanto vero che vincere aiuta a vincere ed un vincente può aiutare un gruppo a fare il salto di qualità. Per questo motivo, sembra che la dirigenza juventina guardi esclusivamente ad un grande nome. Un profilo con cui caricare nuovamente l’ambiente in vista della rincorsa alla prossima Champions. E chissà se una maledizione sfaterà un altro tabù…