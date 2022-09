C'è un dato che fotografa meglio di altri le difficoltà riscontrate dallain fase offensiva, in questa prima parte di stagione: si tratta dell'indice del, che sostanzialmente tiene conto del possesso palla nell'ultimo terzo di campo, ovvero lì dove si può far male agli avversari. Secondo l'analisi de La Gazzetta dello Sport, in questa speciale classifica relativa alle squadre di Serie A la Vecchia Signora è addirittura al penultimo posto davanti solo al, con il 41.37% (prima è la Fiorentina con il 65.92%). Un dato, in poche parole, da zona retrocessione.