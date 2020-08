Giacomo Vrioni, attaccante della Juventus Under 23 che sabato sera ha esordito in Serie A entrando al posto di Gonzalo Higuain. Come riporta SerieBNews, il nuovo tecnico dell'Under 23 Andrea Pirlo farà le sue riflessioni assieme alla società. Vrioni potrebbe finire in prestito ad ​Ascoli oppure Pisa. Valutazioni in corso con Vrioni che intanto ha siglato un incredibile record. E' stato l'unico calciatore a giocare in una sola stagione in Serie A, B e C.