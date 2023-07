Secondo quanto raccolto da Sky Sport, ilè in contatto con la Juventus per valutare la possibilità di prelevare in prestito. Il club altoatesino è determinato a portare il giovane talento nella propria squadra, offrendogli l'opportunità di giocare a un livello più competitivo e di mettersi in mostra.Pecorino, ventunenne attaccante della Next Gen, ha attirato l'attenzione dei dirigenti del Sudtirol grazie alle sue prestazioni nella squadra giovanile della Juventus. L'interesse del Sudtirol nei confronti di Emanuele Pecorino rappresenta un ulteriore esempio di come il calcio italiano stia cercando di investire nella crescita dei giovani talenti.