Tanti esterni ma poche prime punte nell'attacco della Juve. I bianconeri hanno bisogno di un centravanti che possa dare il cambio a Ronaldo e Morata - out nel derby col Torino, per esempio - e Paratici si sta muovendo per cercare un rinforzo a gennaio. Contatti già avviati per Olivier Giroud, al quale la dirigenza aveva già pensato qualche mese fa per poi virare su Alvaro: il Chelsea apre alla cessione ma solo a determinate condizioni; e occhio alla concorrenza dell'Inter.