Leonardo Cerri, centravantone che si divide tra Juventus Primavera e Under 23, ma che a volte si allena alla Continassa con la prima squadra di Pirlo, ha compiuto oggi 18 anni. Si tratta di un giocatore su cui il club bianconero ha puntato con decisione, fin da quando lo prelevò dalle giovanili del Pescara nell'estate del 2019. Come racconta Calciomercato.com Cerri mostra sia un lato molto spigliato e divertente nella sua attività social (i suoi video su TikTok hanno ricevuto quasi 600 mila Like) sia un'indole da gran lavoratore. In attesa della sua completa maturazione, "chi lo conosce e lo vede allenarsi lo definisce 'una Ferrari che va a metà dei giri'"