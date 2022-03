Un'arma in più per il finale di stagione? Secondo quanto riportato da Tuttosport, sta procedendo nel migliore dei modi la riabilitazione di Weston McKennie dall'infortunio patito nella gara di andata contro il Villarreal, tanto che il centrocampista americano potrebbe tornare a disposizione della Juve a fine aprile, in tempo per le ultime quattro sfide di campionato che, in caso di vittoria nel big match contro l'Inter, potrebbero rivelarsi decisive per un piazzamento migliore del quarto posto. All'orizzonte anche una possibile finale di Coppa Italia, altra partita per cui il contributo del classe 1998 potrebbe essere tutt'altro che ininfluente.