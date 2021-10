Debutto pro forma? Macchè! È stata una mossa studiata e tattica quella compiuta da Massimilianonel finale del match tra, quando con il chiaro intento di blindare il risultato ha mandato in campo, all'esordio stagionale dopo le amichevoli con Alessandria e Chieri disputate nella pausa delle Nazionali. In un momento in cui i giallorossi avevano in mano il pallino della gara, tanto che tra il 61' e il 75' il loro possesso aveva toccato il 60%, il brasiliano si è davvero rivelato un'arma in più per i bianconeri per la conquista della vittoria.Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, l'abilità del centrocampista nel tenere palla e smistarla sul corto ha permesso alla squadra di Allegri di consolidare il possesso e di ridurre gli attacchi avversari, un po' come accaduto in altre occasioni quando il tecnico, sul finale, ha inserito un terzo difensore accanto ai due titolari (basti pensare all'ingresso diall'83' contro il Chelsea). Il risultato? La Juventus ha ribaltato a proprio favore la percentuale del(52%), per poi concludere la partita senza correre eccessivi rischi. Indubbiamente una buona notizia, unita a quella del ritorno di Arthur. Che ora potrà completare il centrocampo bianconero al fianco di, nel ruolo di regista puro, ma anche partire dal primo minuto in sostituzione di uno dei due componenti dell'attuale coppia titolare.