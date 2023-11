È passato un anno esatto da quando Andreaha rassegnato le suedalla carica di Presidente della Juventus. La fine letterale di un'era. Il nuovo Presidente bianconero è diventato Gianluca, uomo di fiducia died appena una settimana fa ha diretto il suo primo consiglio di amministrazione da presidente di Madama. Certo, sono cambiati i toni anche all'interno del consiglio, se con Agnelli erano occasioni per lanciare qualche frecciata alle istituzioni anche il tono di Ferrero è parso molto diverso, ha infatti esordito dicendo: "Mi hanno sempre insegnato che le sentenze si rispettano". Non solo nei toni i cambiamenti però, come riporta Gazzetta.it.Un altro cambiamento radicale è quello sul. Se la Juventus precedente e dell'era Agnelli era una squadra vincente, si era anche convinta di poter acquistare i migliori sul mercato, si pensi a Cristiano, senza badare a spese. Ora è stato adottato un approccio prudente e finalizzato alla sostenibilità. L'arrivo di Cristianoha certamente contribuito alla riuscita del nuovo progetto. La promozione di parecchi giovani dalla formazione Next Gen ne è la testimonianza, pensiamo a Fagioli, Miretti o Yildiz. Inoltre, a giugno si è anche comunicato tramite una lettera di prendere le distanze dal progetto Superlega, che era invece stato sposato dalla dirigenza precedente. Un anno dopo la musica è cambiata, a partire dalla dirigenza e da tutto il CDA.