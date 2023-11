Il 28 novembre 2022, lasubisce una sostanziale. Come risultato più o meno diretto delle indagini legate all'inchiesta "Prisma" condotta dalla Procura di Torino (ora passata alla competenza territoriale della Procura di Roma), si verificano le dimissioni die dell'intero. Questo capitolo controverso della storia bianconera ha segnato una vera e propria rivoluzione a ogni livello, evolvendo gradualmente ma in modo deciso. A un anno di distanza, della Juventus di Andrea Agnelli resta praticamente solo il ricordo:Le direttive sono completamente mutate, con la Juventus addirittura uscita dalla Superlega, una mossa necessaria per chiudere definitivamente la disputa con la UEFA dal punto di vista della giustizia sportiva, dopo aver risolto quelle con la FIGC.L'elenco delle trasformazioni dell'ultimo anno è notevolmente esteso. Sebbene la proprietà sia rimasta invariata, la Juventus che ha attraversato il centenario della famiglia Agnelli è ora guidata da, e sembra avere poco in comune con quella del cugino. L'unico punto di contatto rimane in panchina conUn anno fa, l'allenatore bianconero è stato l'anello di congiunzione tra le due gestioni, nominato direttamente responsabile dell'area sportiva da Elkann.Anche se c'è stato un casting per un eventuale successore, senza il passo indietro di Allegri, non si è potuto procedere oltre. E mai si è andati oltre, nemmeno quando sono arrivate offerte multimilionarie dall'Arabia sulla sua scrivania: Allegri è rimasto, non ha mai pensato di andarsene e, nonostante le difficoltà, sta ricostruendo una Juventus a sua immagine e somiglianza, tornata a competere per lo scudetto.In ogni caso, sarebbe lui a fare un passo indietro, o forse di lato, se decidesse che il suo secondo ciclo in bianconero è giunto al termine. Nel frattempo, fuori dalla Continassa, è già iniziato il toto-nomi per il suo successore, con nomi che vanno da Antonio Conte in giù. C'è tempo comunque. Al momento, a unire la Juventus di Andrea Agnelli con quella di John Elkann, è ancora lui: Max Allegri.