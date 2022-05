Un anno fa la Juventus batteva l'Inter 3 a 2 con il contributo, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo. Una vittoria fondamentale nella corsa ad aggiudicarsi il quarto posto, raggiunto poi all'ultima giornata. Il 15 maggio 2021, però, passa alla storia anche, e soprattutto, per essere il giorno dell'ultimo gol con la Vecchia Signora di CR7 che, in estate, come è noto, deciderà di lasciare Torino per tornare a Manchester.